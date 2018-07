Bandidos morrem em confronto com o Batalhão de Choque

Uma denúncia anônima, que haveria um roubo um avião na zona rural de Aquidauana, levou as equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar se deslocarem até o local e permaneceram aguardando no interior da fazenda, aguardando a ação dos bandidos, na madrugada desta quarta-feira (18).

No amanhecer do dia, dois indivíduos identificados como Rosival Fernandes da Cruz, 42 anos e José Donizeti da Silva, de 52 anos, invadiram a fazenda e, ao adentrarem no galpão, se depararam com as equipes da Polícia Militar. Foi dada a voz de abordagem, porém os dois reagiram efetuando disparos contra as equipes policiais.

Após confronto, os dois foram atingidos pelos tiros. Eles foram levados ao Hospital de Aquidauana, mas não resistiram e morreram.