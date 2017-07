Bandidos reagem e atiram mais de 40 vezes contra policiais

Durante uma abordagem e vistoria em veículo abandonado na rodovia MS-145, em Nova Alvorada do Sul, os policiais passaram por momentos de tensão na noite de terça-feira (4).

Criminosos atiraram mais de 40 vezes contra a equipe que fazia a vistoria.

Segundo informações do site Nova Alvorada Notícias, o batalhão da cidade recebeu uma informação que dois veículos teriam furado um bloqueio policial e trocado tiros próximo a Ipezal e possivelmente estariam trafegando em direção ao assentamento.

Com as informações, os policiais abordaram a camionete S10 com placas de Seabra (BA), que estava abandonada em uma estrada próximo ao assentamento Pana. No momento que os militares vistoriavam a camionete abandonada, um veículo SW4 com quatro ocupantes se aproximou e começou a disparar várias vezes contra os militares. Os militares revidaram e os criminosos iniciaram fuga.

Os criminosos conseguiram fugir, a polícia tenta identificar os autores mas até o momento ninguém foi preso.