Assaltantes roubam carro de família e levam R$ 30 mil em roupas

A dupla pediu que as vítimas saíssem do carro e levou peças jeans que estavam no porta-malas

Uma família foi roubada na noite desta quarta-feira (4), e teve o prejuízo de R$ 30 mil em mercadoria, próximo a uma feira no Núcleo Habitacional Buriti, em Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, Inglis de Souza Nogueira, 31 anos, relatou aos policiais que estava em um carro com a família, e em certo momento, pararam para ver uma casa, quando dois assaltantes, um deles armado com revólver, pediu para que a vítima entregasse o celular. Ao descer do carro para atender o pedido do bandido, o assaltante mandou que entregasse a chave do carro e que todos saíssem do veículo.

Os bandidos roubaram o carro carregado com peças de roupas jeans que somam R$ 30 mil, dois celulares e fugiram.

As vítimas informaram que um dos assaltantes aparentava ter 28 anos, era magro, alto, vestia calça jeans e camisa polo listrada azul e branca; já o outro homem deveria ter 30 anos, era pardo, vestia bermuda e camiseta do time São Paulo.