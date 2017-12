Banheiros da Praça Ary Coelho estão interditados para reforma

A Praça Ary Coelho, localizada na Avenida Afonso Pena, região central de Campo Grande está em reforma. O local está interditado desde o dia 17 novembro e passa por obras de revitalização dos banheiros para melhor atender a população. Cerca de 500 pessoas utilizam os banheiros diariamente.

A Praça Ary Coelho, possui 10 mil metros quadrados e a obra está prevista para ser entregue este mês. O local é utilizado por diversas pessoas, seja para descanso, passeio, leitura e utilização do parque infantil. Muitos usuários também usam o local para esperar pelo transporte público que os conduzem ao local de trabalho. Para os idosos, foi construída uma área com academia ao ar livre e mesinhas de dama e xadrez.

O local possui cinco entradas e fica aberto ao público das 6 horas às 20 horas. “E agora no final do ano estendemos o funcionamento até às 22 horas, porque o comércio local está com um horário especial para este fim de ano”, enfatiza a secretária Municipal de Cultura e Turismo Nilde Brun.

História

A Praça Ary Coelho faz parte da história de Campo Grande. No local funcionou o primeiro cemitério, quando a cidade ainda era chamada de Arraial de Santo Antônio. O espaço tornou-se praça em 1909 e quatro anos depois recebeu o nome de “Praça 2 de Novembro”. Em 1915 passou a se chamar “Praça Municipal”. Em 1954, a praça recebeu o nome do ex-prefeito Ary Coelho, assassinado em 1952. Em 1957, o coreto foi substituído por uma fonte luminosa. Ao longo dos anos, o local recebeu diversas reformas.