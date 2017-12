Banhista morre no rio Salobra em Bodoquena

Neste domingo (17) um homem morreu afogado em um balneário em Bodoquena. Rubens Parade Duarte (51) morreu enquanto se banhava no rio Salobra, que passa pela pousada onde a vítima estava instalada.

De acordo com o boletim de ocorrências a fatalidade chegou ao conhecimento da DP de Bodoquena através de ligação telefônica de um funcionário do Refúgio Canaã. De acordo com o funcionário às 13h30 de domingo, Rubens morreu, aparentemente, por afogamento, enquanto estava em atividades de lazer no Rio Salobra, mais especificamente no Balneário Refúgio Canaã.

Diante dessa informação, foi acionada a equipe de perícia e a funerária. Que constataram o óbito da vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, uma vez que não havia informações sobre o que causou o acidente que acabou resultando na morte de Rubens.

Nessa segunda- feira (18) foi divulgado pelo site O Pantaneiro que a perícia chegou a conclusão que Rubens teria sofrido um infarto fulminante enquanto descia em uma tirolesa, ele chegou a nadar por alguns metros mas não resistiu e desapareceu nas águas.

O corpo é velado nesta segunda-feira (18) na Pax Vida, em frente a maternidade de Anastácio. O enterro está previsto para às 17h no Cemitério Municipal.

*matéria alterada para acrescimo de informações às 11:26.