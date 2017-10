Um banho de sangue. Foi assim que o sul-mato-grossense Henrique Souza descreveu o massacre durante um festival de música country, em Las Vegas, na noite do último domingo (1°).

“Vi muita gente levando tiro na cabeça, um banho de sangue. Foi um pânico total”, narra Henrique que sobreviveu ao ataque que matou 59 pessoas e deixou 527 feridos.

O três-lagoense e ex-jogador de futebol, que mora nos Estados Unidos, iria assistir ao festival com amigos. “Me salvei por 10 minutos. Eu ia morrer porque na entrada ele matou muita gente”, conta.

Ataque

O ataque ocorreu no encerramento do festival country Route 91 Harvest, que acontecia ao ar livre perto do Hotel Mandalay Bay, na zona sul da famosa avenida que concentra os principais hotéis e cassinos de Las Vegas.

Stephen Paddock, de 64 anos, fez os disparos do quarto que alugou no 32º andar do hotel Mandalay Bay na direção de milhares de pessoas que assistiam a um show de música country e depois cometeu suicídio.

O ataque aconteceu por volta das 22h de ontem (horário local, 1h de segunda-feira em Brasília) enquanto o cantor de música country Jason Aldean se apresentava no encerramento do festival.

Segundo testemunhas, nessa hora foram ouvidas longas rajadas de tiros, dados possivelmente com um fuzil semiautomático, que provocaram pânico entre o público e que continuaram inclusive depois que a banda parou de tocar.

Veja o vídeo: