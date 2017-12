Barbosinha aproveitou o momento para elogiar e agradecer a atuação do ex-deputado coronel David

O deputado, José Carlos Barbosa (PSB) o Barbosinha, depois de ocupar o cargo de secretário na Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul), durante um ano e oito meses, retornou à Casa de Leis. Em seu discurso, em uma sessão ordinária, realizado na manhã desta quinta-feira (21) ele agradeceu o apoio enquanto estava à frente da secretaria, além de fezer um balanço de sua atuação no cargo.

“Quero registrar minha satisfação em voltar para o Legislativo. Tenho como missão contribuir nos debates e com a população sul-mato-grossense. Retorno com o sentimento de dever cumprido na secretaria e agradeço o apoio de todos os policiais do Estado”, disse Barbosa.

Barbosinha aproveitou o momento para elogiar e agradecer a atuação do ex-deputado coronel David (PSC). “Eu quero também reforçar que fui muito bem representado pelo deputado Coronel David enquanto estive licenciado”, afirmou. David substituiu Barbosa enquanto ele atuava como secretário da Sejusp

Atuação

José Carlos Barbosa falou das ações realizadas durante sua gestão como secretário. O Programa MS Seguro, que garantiu mais de R$ 115 milhões de investimentos foi uma delas. “A realização destes investimentos tem colocado Mato Grosso do Sul em destaque nacional, sendo considerado o 5º Estado mais seguro do país, de acordo com o ranking da competitividade dos estados de 2017”, destacou o deputado.

Ainda falou da nova frota que está com mais de 700 novos veículos, da aquisição de cerca de nove mil equipamentos de proteção pessoal que foram entregues para todo o efetivo do Estado e o videomonitoramento que foi implantado para reforçar o combate à criminalidade em vias públicas em oito municípios que fazem fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

Outros projetos foram detalhados como: Mãos que Constroem e Escola Segura Família Forte, as duas mil novas tornozeleiras eletrônicas que começam ser implantadas nos presídios de todo o Estado, entre outras atividades que foram apresentadas no balanço.

Ainda falou da nova frota que está com mais de 700 novos veículos, da aquisição de cerca de nove mil equipamentos de proteção pessoal que foram entregues para todo o efetivo do Estado e o videomonitoramento que foi implantado para reforçar o combate à criminalidade em vias públicas em oito municípios que fazem fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

Outros projetos foram detalhados como: Mãos que Constroem e Escola Segura Família Forte, as duas mil novas tornozeleiras eletrônicas que começam ser implantadas nos presídios de todo o Estado, entre outras atividades que foram apresentadas no balanço.