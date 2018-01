BarGanhas Band estreia no Sesc Morada neste sábado

A banda BarGanhas Band estreia neste sábado (6) no Sesc Morada dos Baía com o show “O Bar que virou Banda”.

O nome do show explica a origem da banda: o Barganhas era um bar de Rock e Blues da Capital e, depois de fechar, o então proprietário, Rahyran Chama, decidiu manter vivo o projeto reunindo músicos de várias bandas que por lá costumavam se apresentar.



Banda já se apresentou em quase todos os bares da capital, e diversos festivais, tais como: Festival de Inverno de Bonito, Festival Rock Sem Frio, Festival ChocoRock, Bunker Music Festival, Sarau de 40 Anos de Mato Grosso do Sul, além de eventos realizados pela AACC/MS.



O repertório é eclético dentro do Rock e Blues, homenageando grandes talentos da nossa terra como Geraldo Espindola, Bando do Velho Jack, Vaticano 69, Versusnkén, entre outros. Além de transitar entre as principais vertentes do Rock e Blues, interpretando The Doors, Zé Ramalho, Pearl Jam, Neil Young, Steppenwolf e outros.



Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms