Batalhão de Choque prende traficante com uma tonelada de maconha

Policiais do Batalhão de Choque da Policia Militar prendeu na última terça-feira (18) n BR-060 um homem, que não teve a identidade divulgada, e apreendeu uma tonelada de maconha e um quilo de cocaína.

De acordo com informações policiais, a equipe do Batalhão de Choque da recebeu uma denúncia anônima informando que um veículo modelo Captiva de cor prata estava carregada de maconha com destino a Campo Grande.

Os militares deslocaram para a BR-060, onde realizaram uma barreira. Em alta velocidade, o condutor do veículo desobedeceu a ordem de parada, em uma manobra brusca entrou em um acesso pelo pontilhão e acabou perdendo o controle do veículo e colidindo.

O autor foi abordado e durante as buscas no carro foram localizados vários tabletes de maconha totalizando em torno de uma tonelada. No veículo os policiais ainda encontraram um quilo de cocaína.

À polícia condutor, que estava evadido do sistema prisional, disse que pegou a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e entregaria na Capital. Ao checar o veículo, a polícia constatou que era produto de roubo em Brasília-DF. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e encaminhado juntamente com as drogas e o veículo à Delegacia da Policia Federal.