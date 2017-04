Batalhão de choque recupera veículo em menos de três horas na Capital

Policiais do Batalhão de Choque que estavam em diligência na noite desta quinta-feira (13), recuperaram em menos de três horas, um veículo Hyundai Tucson roubado no bairro Amambai, em Campo Grande.

Durante diligência na região oeste da Capital, policiais do Batalhão de Choque, que foram informados sobre o roubo, se depararam com veículo suspeito e tentaram abordagem. De acordo informações da polícia, houve troca de tiros e um assaltante foi atingido e morreu, outro foi preso e um terceiro fugiu.

Roubo

No início da noite de ontem, por volta de 18h, mãe e filha foram rendidas por assaltante que roubaram um veículo Hyundai Tucson . Segundo o registro policial, a filha foi até o carro para pegar um rolo de barbante quando um homem armado se aproximou e dizendo para ela entregar todos os seus pertences.

A jovem entregou sua bolsa com a documentos, celular e a chave do carro. Neste momento a mãe da jovem saiu para trancar o portão e também foi rendida por um dos assaltantes. Depois de entregar a bolsa um dos assaltantes gritou avisando que já estava com a chave do veículo, e fugiram.

A vítima foi até a delegacia e registrou boletim de ocorrência. Um vizinho enviou uma imagem da câmera de segurança que identificava os assaltantes.