Batalhão de Trânsito divulga balanço de ações do mês de outubro

O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito – 17º BPTran apresentou na manhã de quarta-feira (01) o balanço das ações do mês de outubro. Nesse período foram registrados 352 (trezentos e cinquenta e dois) acidentes com vítimas, 507 (quinhentos e sete) acidentes sem vítimas e 02 (duas) vítimas fatais, totalizando 56 óbitos no trânsito da capital nesse ano, o que representa uma redução de 15% comparado a igual período do ano passado.

No mês de outubro também foram realizadas 40 operações blitze, que têm novo formato, hoje são realizadas de forma fragmentada, em diversos pontos da capital. Foram lavrados 2538 (dois mil quinhentos e trinta e oito) Autos de Infração de Trânsito, 522 (quinhentos e vinte e duas) pessoas foram autuadas por conduzirem veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, 890 (oitocentos e noventa) veículos foram encaminhados ao pátio do DETRAN, sendo 710 (setecentos e dez) motocicletas e 180 (cento e oitenta) automóveis e 30 (trinta) pessoas foram autuadas por conduzirem veículo sob a influência de álcool, sendo 21 (vinte e uma) encaminhadas para a delegacia de polícia civil onde foram autuadas em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

Durante as operações, abordagens e atendimentos, 06 (seis) pessoas encontravam-se com mandados de prisão em aberto e encaminhadas à justiça.

O Comandante do BPTran, Tenente-Coronel José Amorim Longatto tem intensificado a fiscalização em todos os pontos da capital com o foco em reduzir os números dos acidentes e lembra que somente com muito trabalho é que se consegue diminuir a violência no trânsito. Para tanto, houve um aumento nas fiscalizações que são feitas em vários pontos da cidade durante todo o dia e se estende no período noturno. Prova disso, afirma o comandante, é que nesse mês registramos apenas 02 (dois) casos de acidentes com vítimas fatais, no mês anterior foram 10 (dez).