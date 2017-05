Batalhão do Choque prende dupla que praticava roubos na região do Tijuca

Policiais do Batalhão do Choque prenderam dois homens que faziam assaltos com uma arma de brinquedo. Os autores Jhonatan Bento Mello, 20, e Thiago Texeira Greff, 19, foram presos na noite do último domingo (30) no bairro Tijuca.

De acordo com o boletim de ocorrência, os dois jovens estavam em uma moto e ao se depararam com viatura do Choque aceleraram e fugiram. Mesmo com sinais sonoros da viatura, os homens não pararam. Na perseguição, Teixeira jogou um objeto no mato, os policiais conseguiram para a dupla. Na abordagem foi constatado que o material jogado durante a perseguição, era um arma de brinquedo.

Bento e Thiago confessaram que estava praticando roubos pela região do Tijuca. Com os ladrões, além da arma de brinquedo, foi encontrado um celular, possível produto de roubo. Os autores foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro.