Peças de marca com valores muito abaixo do original. Essa é a proposta do Bazar Chic Beneficente que acontece neste domingo (10), em Campo Grande. O dinheiro arrecadado na terceira edição do evento será usada nas ações beneficentes da Casa da União Lar de Santana, que atua há 23 anos na Capital.

A preparação para o bazar começa três meses antes, com a arrecadação das peças, todas elas de marcas nacionais e internacionais, doadas por voluntários. Neste ano, o evento conta com acessórios, roupas femininas e masculinas e também infantis, novas e semi-novas.

Nos dois anos anteriores, as peças se esgotaram em duas horas e a expectativa da organização é de que o sucesso se repita neste domingo. Durante o evento, ainda será leiloada um colar com pingente confeccionado em ouro amarelo 18 quilates e diamante de 10 pontos, a peça da Inspiração Coleção Solitário da Vivara.

O dinheiro arrecadado com as vendas será usado nas ações beneficentes da Casa da União Lar de Santana, que trabalha com assistência social e a educação de jovens e adultos através de projetos de inclusão digital. O bazar acontece das 15 às 18 horas no Buffet La Riviera, localizado na Rua Pedro Celestino.

Serviço

A Casa da União é uma instituição filantrópica de cunho assistencial e educacional sem fins lucrativos. São 33 unidades espalhadas pelo país, além de uma unidade nos Estados Unidos e uma na Europa.

Em Campo Grande a instituição atua há 23 anos e já alfabetizou mais de 3 mil adultos através projeto Luz do Saber. A Casa da União ainda realiza projetos voltados para famílias e reforço para crianças.