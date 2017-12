Bazar de importados vai até domingo em Campo Grande

O Instituto Luther King realiza de hoje (1º) a domingo (3) um bazar de produtos importados, doados pela Receita Federal para a entidade que passa por sérias dificuldades financeiras para manter a preparação gratuita de jovens campo-grandenses para o Enem.

São milhares de produtos como relógios, celulares, tabletes, acessórios em geral, roupas, agasalhos, brinquedos, perfumaria, cosméticos e outros produtos. O bazar será montado na sede do instituto, na Avenida Fernando Correa da Costa, 603, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras.

De acordo com informações do diretor do instituto, professor Jairo Garay, nesta sexta-feira e no sábado o bazar será realizado no período das 9h às 17h e no domingo abre no mesmo horário e termina às 15h. Os preços serão bem abaixo de mercado.

As compras poderão ser feitas também por intermédio dos cartões de crédito e débito. As compras acima de R$ 300 poderão ser parceladas em até duas vezes. O instituto não permitirá a compra no atacado e cada CPF terá direito à aquisição de até 5 produtos por categoria.

Com os recursos desse bazar e as doações que empresários e cidadãos sul-mato-grossenses estão fazendo e farão, a diretoria do Instituto Luther King pretende manter os trabalhos de preparação de jovens para entrada em universidades em todo o Brasil. Desde sua fundação, centenas de jovens, de famílias carentes, conseguiram ingressar em universidades públicas em Mato Grosso do Sul e em outros Estados brasileiros.