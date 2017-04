Embriagado, um jovem, de 18 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (6), após realizar frenagens e derrapagens, em frente de uma universidade, localizada no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Aos policiais, o garoto afirmou que estava horas consumindo bebida alcoólica, e que não tinha Carteira de Habilitação e nem documentos do veículo.

Segundo costa o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar estava realizando rondas em frente à Uniderp por volta das 22h30, quando ouviu sons de derrapagens e aceleração desnecessária do motor de um veículo que passava pela via.

Ao realizar a abordagem, o condutor com visíveis sinais de embriaguez, relatou que estava bebendo desde as 20h, e não possuía a documentação do carro. Ele ainda afirmou aos policiais que pegou o carro escondido do seu pai.

Foi realizado teste de bafômetro no condutor, que resultou em 0,71 mg/L. Devido ao estado do jovem, os militares entraram em contato com algum responsável, que não compareceu no local para remoção do automóvel.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterado em razão a influência de álcool.