Um jovem de 29 anos, que estava bêbado, foi preso nesta sexta-feira (18), após puxar carroça no centro de Três Lagoas.O cavalo usado para fazer o transporte estava com feridas na pele e debilitado.

De acordo com JPNews, o dono do animal estava embriagado e seguia pela contramão, na rua Bruno Garcia. Motoristas que trafegavam pela via acionaram a polícia e relataram que viram o suspeito praticando maus-tratos.

Segundo o site, o homem foi detido na avenida Filinto Muller e estava acompanhado por um amigo. Uma médica veterinária também esteve no local junto com membros do grupo “Protetoras Três Lagoas”. Foi constatado que o cavalo sofria maus-tratos.

O jovem deverá ser multado pelo crime. De acordo com a PM, o suspeito não tinha condições de transportar o animal pelo estado de embriaguez e, agora, ele está em um abrigo temporário. Uma pessoa presenciou o fato e ofereceu ajuda para cuidar do animal.

Ainda conforme o site, a presidente do “Protetoras Três Lagoas”, Charlene Bortoleto, explicou que o cavalo precisa de assistência veterinária e doação de ração. Ela pediu doações em uma publicação na página da rede social.

“Alguém pode doar ração para equino??? Também tem que fazer uma bateria de soro, cálcio, protetor hepático. Preciso de um vet pra porte grande e ajuda para o comprar esses medicamentos”.