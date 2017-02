Bebê de dois meses morre após família ser atropelada por veículo em rodovia

Um bebê morreu e três pessoas, entre eles uma criança de 4 anos, ficaram feridos após ser atropelados na tarde deste domingo (26), na BR-463, próximo ao Distrito de Sanga Puitã, em Ponta Porã. De acordo com a polícia, o veículo teria tentado desviar de um cliclista, quando atropelou a família que andava pelas margens da pista.

Segundo Porã News, o condutor de um Fiat/Uno, é Rebe Olmedo Simplício de 26 anos. Segundo a polícia local ele estava em sentido Fátima do Sul, quando tentou desviar de um cliclista, perdeu a direção do carro e colidiu contra os paraguaios Paulo Cristóvão de 28, Lediane Medina Gimenez de 24 e uma criança de 4 anos. O bebê de dois meses, Caique Cáceres Cunha, não resistiu ais ferimentos e morreu ao caminho do hospital Regional de Pota Porã. Outras vítimas estão internadas em estado grave na mesma unidade.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estavam no local no atendimento as vítimas e gerenciamento no trânsito na região.

O condutor negou a realizar o teste bafômetro no local e foi encaminhada pelos agentes da PRF a delegacia de Polícia Civil, onde decidiu realizar o teste. O resultado deu 0,03 g/l, pelo que foi atuado por homicídio culposo na direção de veiculo automotor.