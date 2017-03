Um bebê de apenas seis meses foi encontrado abandonado na noite desta quarta-feira (8), em residência no Jardim Wilson Lucas de Oliveira I, em Aparecida do Taboado.

Conforme relatado pela mãe no boletim de ocorrência, o seu ex-marido e pai do garoto, Ronivan Santos Azevedo de 21 anos, pediu para levar a criança para passar à tarde com ele. Segundo a mãe, como o rapaz sempre a ameaça, autorizou que o filho fosse ficar com o pai.

Notando que o ex-marido estaria demorando e que passaria pelo horário que ambos teriam combinados, com medo por receber ameaças, pediu a Polícia Militar que fosse com ela na residência. Chegando ao local, os militares e mãe encontraram a casa de portas abertas e o menino dormindo na cama. Não havia ninguém no imóvel.

O bebê foi entregue a mãe e o caso foi registrado como abandono de incapaz. O pai do garoto não foi encontrado.