Uma mulher que cuidava da criança, limpava a casa no momento do acidente

Um bebê de seis meses foi encaminhado às pressas ao Pronto Socorro após ter ingerido água sanitária. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (6), em uma residência no Jardim Universitário, em Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, uma mulher que estava responsável pela criança, e limpava a casa no momento do acidente, deixou um balde com água sanitária próxima ao bebê. No momento em que ela se aproximou da criança, percebeu que ela estava com os lábios roxos e teria vomitado pela casa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e a encaminhou ao hospital mais próximo. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde da criança.