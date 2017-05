Bebê que nasceu após a mãe ter morte cerebral deve ter alta em três meses

O bebê que nasceu após sua mãe ter morte cerebral continua internado na Santa Casa de Campo Grande. Yago continua entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal , a previsão, segundo os médicos é que ele continue internado durante três meses para se reestabelecer totalmente e ir para a casa.

Segundo a assessoria do Hospital, ele passou por um procedimento cirúrgico na semana passada o que fez com que ele tivesse uma piorada no seu estado clínico, mas já passa bem e seu estado é estável.

Relembre o Caso

Renata teve norte cerebral no dia 27 de janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Grávida de 18º semanas, os médicos em apoio da família resolveram manter a vítima internada até o nascimento do bebê.

Segundo a Santa Casa, só foram registrados outros dois casos semelhantes, um em Campo Largo, Paraná, e o outro em Colatina, Espírito Santo. Os médicos pretendiam aguardar que a gestação completasse 28 semanas, mas uma cesárea de emergência foi realizada, após Renata apresentar um quadro de instabilidade, na última sexta-feira (31).