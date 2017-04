Bebê que nasceu após a mãe ter morte cerebral recebeu primeiro leite materno

O bebê que foi mantido na barriga da mãe, Renata Souza Rocha, 22, com morte cerebral por dois meses, recebeu o primeiro leite materno via sonda oral nesta quarta-feira (5), na Santa Casa de Campo Grande. O primeiro leite materno de Yago foi do banco de leite humano do hospital.

De acordo com a assessoria da Santa Casa, Yago respondeu bem a mudança da dieta, que a partir de agora será apenas de leite. A assessoria ressaltou que o bebê é acompanhado por uma equipe multidisciplinar e que a nova dieta foi feita com orientação médica e avaliação nutricional.

A assessoria ainda informou que o bebê já não toma remédio para controlar pressão. E que a infecção que teve já está controlada.

Relembre o caso

A mãe de Yago teve norte cerebral no dia 27 de janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Grávida de 18º semanas, os médicos, com apoio da família, resolveram manter a vítima internada até o nascimento do bebê.

Segundo a Santa Casa, só foram registrados outros dois casos semelhantes, um em Campo Largo, Paraná, e o outro em Colatina, Espírito Santo. Os médicos pretendiam aguardar que a gestação completasse 28 semanas, mas uma cesárea de emergência foi realizada, após Renata apresentar um quadro de instabilidade, na última sexta-feira (31).