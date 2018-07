Um bebê de dois meses de vida sobreviveu após sofrer uma queda do segundo andar da casa de sua mãe. O caso aconteceu na segunda-feira (16), na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Uma menina de 9 anos segurava a criança quando o acidente ocorreu.

De acordo com o G1 Espírito Santos, o bebê estava dormindo e acordou chorando, quando a menina – que é prima da criança – resolveu pega - lo no colo e começou a niná-lo perto da janela.

Segundo o site de notícias, a estudante Larissa dos Santos, 19 anos, que é mãe da criança, contou que menina se desequilibrou com o movimento brusco do filho e deixou o primo cair. Uma planta amorteceu a queda do bebê no quintal do vizinho, e ele não se feriu gravemente.

O bebê chegou a ser resgatado pela avó, que desmaiou com o susto. Segundo o site, um vizinho socorreu a criança, que foi levada ao Hospital Infantil de Vitória. Lá, bebê foi atendido e permanece em observação, mas fora de perigo.

Conforme o G1, no momento do acidente, Larissa contou que tinha ido até o primeiro andar, na casa da irmã, para buscar um prato. Quando soube da queda, ficou em choque.

"Quando estava subindo, minhas sobrinhas falaram que o neném estava do outro lado chorando. Eu não acreditei, achei que fosse brincadeira delas. Quando vi, fiquei em choque, não sabia o que fazer, se pegava ou se pedia socorro", disse.

A jovem chegou a ser levada à delegacia, onde assinou um termo circunstanciado e foi liberada. Ela contou ainda, que o bebê é muito grande e pegou impulso no colo da prima. A criança caiu por cima de uma planta, e escorregou até o quintal do vizinho, caindo sentado.