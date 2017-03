Bebê sofre traumatismo craniano em acidente de trânsito na BR-163

Um acidente de carro, registrado na tarde desta quarta-feira (15), deixou uma menina de 1 e seis meses e mais quatro pessoas feridas, na BR-163, em Rio Verde de Mato Grosso . O bebê foi levado ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste com traumatismo craniano graves na cabeça, mas foi medica e passa bem. O resto dos ocupantes tiveram apenas fraturas pelo corpo.

De acordo com o site Edição de Notícias, os passageiros estavam em uma Nissan Frontier, conduzida por Silvio Maier de 54 anos, quando ao avistar uma carreta Volvo que seguia na mesma direção quase parando em sua frente, tentou desviar para pista contrária, quando colidiu contra um barranco as margens da rodovia. Além do condutor e a bebe, no veículo estavam a avó da menina e seu marido.

O motorista do caminhão de 32 anos, disse a reportagem que também pensou encostar as margens da rodovia, devido a chuva na região, no mesmo instante que o carro, quando aconteceu o acidente.