Bebês que nascerem na virada do ano vão ganhar plano de previdência com R$ 2017

Bebês que nascerem no Brasil, de parto normal, entre 0h e 2h do dia 01 de janeiro de 2017 vão receber, gratuitamente, um plano de previdência da Icatu Seguros com R$ 2.017,00 investidos. A ação (www.bebesdavirada.com.br), que ocorre pelo terceiro ano consecutivo e conta com o apoio do Sicredi, traz uma novidade: um dos pais do bebê da virada receberá um seguro de acidentes pessoais com cobertura de morte, invalidez e despesas médicas hospitalares por um ano.



Não é sorteio e não precisa de cadastro prévio. Para participar, a família deverá entrar em contato com a Icatu Seguros e apresentar a documentação solicitada. E vale destacar: caso um dois pais do bebê da virada já seja cliente da seguradora, a criança receberá o prêmio em dobro, ou seja, R$ 4.034,00.



“Nosso intuito é dar o pontapé inicial no planejamento financeiro das famílias dos bebês da virada. Além disso, queremos conscientizar a todos sobre a importância de planejar e proteger o futuro. Por isso, na ação desse ano, incluímos o seguro de vida, cujo principal objetivo é dar suporte financeiro a uma família em caso de falecimento do provedor principal até que os dependentes consigam reorganizar a vida. Ele também oferece proteção à própria pessoa, no caso de uma invalidez. A previdência e o seguro de vida são produtos complementares e fundamentais” - afirma Aura Rebelo, Diretora de Marketing e Canais da Icatu Seguros.



Sobre a Ação Os Bebês da Virada



Despertar o interesse da população em planejar o futuro financeiro desde cedo. Essa é a principal ideia da ação Os Bebês da Virada, que aproveita dois momentos que remetem ao futuro: o réveillon, período em que as pessoas fazem planos para o próximo ano que está chegando; e o nascimento de um filho, quando as pessoas também projetam grandes expectativas para o futuro daquela vida que acabou de chegar.



Sobre a Icatu Seguros



A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do mercado brasileiro de Seguros de Vida e Previdência. A empresa também atua nos segmentos de Capitalização, Fundos de Pensão e Gestão de Recursos.



A Icatu Seguros é especialista em oferecer as melhores soluções de proteção e planejamento financeiro aos seus 5 milhões de clientes. A empresa mantém diversas parcerias para comercialização de seus produtos. São mais de 100 parceiros comerciais e cerca de 124 mil empresas clientes. A companhia, que administra recursos que ultrapassam a soma de R$ 16,8 bilhões, possui mais de 100 fundos sob gestão própria, que figuram no topo dos mais importantes rankings financeiros nacionais.



Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 3,4 milhões de associados e 1.500 pontos de atendimentos, em 20 estados do País*. Referência internacional pela organização em sistema, com padrão operacional e utilização de marca única, o Sicredi conta com 119 Cooperativas de Crédito filiadas, distribuídas em cinco Centrais regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. –, uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo, que controla uma Administradora de Bens, uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões e uma Administradora de Consórcios.

Mais informações estão disponíveis em www.sicredi.com.br