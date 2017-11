Beleza Negra ganha destaque em obras de estudantes da Capital

Com a proposta de valorizar a cultura afro-brasileira, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e Defensoria Pública, abre nesta terça-feira (28), a partir das 14 horas, a exposição “Beleza Negra – ressignificações da mulher negra na obra de arte”, que acontecerá até o dia 8 de dezembro, no shopping Bosque dos Ipês.

Parte do “Programa Educação em Foco: Múltiplas Dimensões da Formação Continuada”, o evento tem o objetivo de implementar a Lei nº10.639/2003 e dar maior visibilidade ao Mês da Consciência Negra, discutindo sua importância para a história de nosso país. Mais do que problematizar o racismo, a Rede Municipal de Ensino (Reme) busca a proposição de ações afirmativas, que favoreçam a desconstrução de estereótipos e preconceitos relacionados à população afrodescendente.

Para isso, a Semed desenvolveu ao longo do ano ações no sentido de promover fortalecimento da autoestima e intensificar as atividades voltadas para a prevenção de violência contra a mulher.

A exposição será composta por telas produzidas por alunos de mais de 40 escolas da Reme, que tem como foco, apresentar referências de penteados, roupas, adereços e maquiagens que valorizam os traços e as características da beleza afro, fortalecendo assim a autoestima das estudantes.

O combate ao racismo e a defesa dos tratamentos igualitários foram temas trabalhados tanto em sala de aula, através de diversos projetos pedagógicos quanto em cursos oferecidos aos professores em 2017. Entre elas, o projeto “Conhecendo nossa história: da África ao Brasil”, parceria entre a Semed, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Fundação Palmares, levou formações continuadas aos docentes dos diversos componentes curriculares, com a proposta de fomentar o conhecimento sobre a história e culturas do continente africano e dos afro-brasileiros, assegurando o respeito à diversidade.