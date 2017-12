Beneficiário do induto de Natal é preso pelo Choque com um 38

Além do revólver, Cesar também estava com um celular com registro de roubo do ano passado

Juliano Cesar de Souza Vieira da Silva, de 25 anos, beneficiário do induto de Natal, foi preso pelos policiais do Batalhão de Choque por porte ilegal de arma de fogo. O flagrante aconteceu na noite de domingo (24) no Jardim Centenário - região sul de Campo Grande.

De acordo com o registro policial, os militares do Choque realizavam patrulhamento pela região quando avistaram Juliano em uma rua do bairro. Ele ficou incomodado com a presença da viatura, com a aproximação dos policiais Cesar fugiu para dentro de uma casa.

Os militares então fizeram a abordagem nesse instante Souza tentou se livrar de um revolver calibre 38 que portava na cintura. A arma estava carregada cp, munições intactas.

Induto da Natal

Juliano Cesar, que é beneficiário da saída do induto de Natal do sistema penitenciário, foi preso e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do centro. Além do revólver, Cesar também estava com um celular com registro de roubo do ano passado.