Bernal bate boca em Facebook e Hospital do Câncer rechaça acusações de Prefeito

Com o prefeito Alcides Bernal (PP) usando seus últimos dias de prefeitura para bater boca no Facebook, inclusive com o diretor do Hospital do Câncer, o presidente da Fundação Carmem Prudente, mantenedora do local, enviou nota oficial falando sobre o caso, já que após Carlos Coimbra indignar-se com a fala de Bernal, de que seria “culpa” do hospital o prefeito continuou fazendo acusações, dessa vez usando uma foto de Coimbra ao lado da vice-governadora para fazer insinuações políticas.

Diante disso, a entidade resolveu se manifestar oficialmente, explicando que “a judicialização da questão apenas ocorreu após frustradas todas as tentativas de solução amigável da questão, sendo, portanto, fruto da inércia e negligência da Prefeitura Municipal na regularização dos repasses aos quais contratualmente se obrigou”.

Sobre o uso de imagens com insinuações políticas, a nota rechaçou a atitude do chefe do Executivo. “A Fundação rechaça veementemente qualquer tentativa de deturpação dos fatos e manifestações político-eleitoreiras envolvendo o Hospital e membros de seu corpo diretivo. Tanto o Diretor-Presidente do Hospital de Câncer, Sr. Carlos Alberto Coimbra, quanto os Conselheiros que integram a Fundação prestam serviço voluntário, dedicando-se gratuitamente à relevante causa de prevenção, combate e tratamento dos pacientes com câncer. No desempenho desse mister são confessadamente intransigentes na transparência de sua gestão e na eficiência de seus serviços. Isso porque não falam ou lutam por si, mas por aqueles que tanto dependem da saúde pública”, afirmaram.

Além disso, afirmaram que desde setembro deste ano os repasses não são feitos da maneira devida já que segundo a Fundação, as planilhas divulgadas por Bernal “sugerem repasses (R$ 4.223.633,27) realizados diretamente pelo Município, quando, na verdade, dizem respeito a valores oriundos do Estado de Mato Grosso do Sul e da União. Resta claro, pois, que desde setembro de 2016, a Prefeitura Municipal não vem cumprindo com os repasses municipais previstos contratualmente, o que motivou a adoção das medidas judiciais necessárias”.

Leia a nota na íntegra

Considerando as afirmações recentemente veiculadas pelo Prefeito de Campo Grande, Sr. Alcides Bernal, em mídia social, a Fundação Carmem Prudente, mantenedora do Hospital de Câncer Alfredo Abrão e da Rede Feminina de Combate ao Câncer, vem por intermédio de seu Conselho Curador e Diretoria Executiva fazer os seguintes esclarecimentos:

A saúde é direito de todos e dever do Estado. No cumprimento desse dever, tanto a União, o Estado de Mato Grosso do Sul, quanto o Município de Campo Grande, repassam verbas a diversas entidades sem fins lucrativos para que os serviços de saúde sejam prestados a toda a população.

A Fundação Carmem Prudente, como entidade filantrópica, no desempenho de sua relevante missão, depende de doações e de repasses governamentais para o custeio dos serviços médicos e hospitalares que fornece à parcela mais necessitada dos sul-mato-grossenses. Sucede que, desde setembro deste ano, o Município de Campo Grande tem se furtado a efetuar os repasses aos quais se obrigou mediante contrato, prejudicando sobremaneira os pacientes que dependem do Hospital, razão pela qual a Fundação viu-se no dever de buscar, na Justiça, uma ordem que compelisse o Prefeito Alcides Bernal a cumprir o seu dever, tendo obtido êxito no bloqueio dos valores devidos pelo Município.

Necessário ressaltar que a judicialização da questão apenas ocorreu após frustradas todas as tentativas de solução amigável da questão, sendo, portanto, fruto da inércia e negligência da Prefeitura Municipal na regularização dos repasses aos quais contratualmente se obrigou.

A Fundação rechaça veementemente qualquer tentativa de deturpação dos fatos e manifestações político-eleitoreiras envolvendo o Hospital e membros de seu corpo diretivo. Tanto o Diretor-Presidente do Hospital de Câncer, Sr. Carlos Alberto Coimbra, quanto os Conselheiros que integram a Fundação prestam serviço voluntário, dedicando-se gratuitamente à relevante causa de prevenção, combate e tratamento dos pacientes com câncer. No desempenho desse mister são confessadamente intransigentes na transparência de sua gestão e na eficiência de seus serviços. Isso porque não falam ou lutam por si, mas por aqueles que tanto dependem da saúde pública.

Ademais, os dados coligidos pelo Prefeito em planilha divulgada publicamente sugerem repasses (R$ 4.223.633,27) realizados diretamente pelo Município, quando, na verdade, dizem respeito a valores oriundos do Estado de Mato Grosso do Sul e da União.

Resta claro, pois, que desde setembro de 2016, a Prefeitura Municipal não vem cumprindo com os repasses municipais previstos contratualmente, o que motivou a adoção das medidas judiciais necessárias.

A impaciência que o Sr. Prefeito Municipal atribui ao Diretor Presidente da Fundação é, na verdade, uma preocupação da Fundação com os pacientes que dependem dos serviços médicos e hospitalares prestados pelo Hospital no tratamento de uma doença que, infelizmente, não sabe esperar.

Conselho Curador e Diretoria Executiva da Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul (Hospital de Câncer)