Bezerro é encontrado sedado dentro do porta-malas de carro

Dois homens que estavam no carro conseguiram fugir após perseguição

Em ronda na noite de terça-feira (9), na região do distrito de Véstia, próximo a Selvíria, os Policiais Militares da Patrulha Rural de Três Lagoas conseguiram apreender um bezerro que estava sendo carregado dentro de um porta-malas de um veículo gol.

Duas pessoas estavam no carro que transitava pelas ruas do distrito em alta velocidade, os policiais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e começou a empreender fuga.

Após alguns quilômetros, vendo que não iriam escapar da polícia, os dois homens abandonaram o carro e fugiram a pé por uma mata as margens da BR-158. Os homens não foram alcançados.

Dentro do carro abandonado, os policiais encontraram o bezerro da raça nelore dentro do porta-malas. O animal estava vivo e sedado. Também foi encontrada uma seringa e uma ampola de medicamento veterinário que pode ter sido usada para sedar o animal.

O veículo foi apreendido e levado para a Delegacia de polícia Civil de Selvíria. O bezerro foi amarrado no pátio da delegacia, após o efeito do sedativo passar. A polícia aguarda o proprietário do animal comparecer para registrar o furto.