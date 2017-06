Bianca Bacha se apresenta hoje no Sesc Morada dos Baís

Uma das principais vozes femininas do cenário musical atual do Estado toma conta do espaço no Sesc Morada dos Baís nesta quinta-feira (8). Bianca Bacha remonta o show em que se lançou no mercado, exclusivamente para o Sesc Cultura.

De suas influências, o trabalho que leva seu nome possui quatro interpretações de músicas de compositores consagrados, tais como Alzira, Alice Ruiz, Jerry Espindola, Arruda e Anelis Assumpção.

Das 10 faixas, cinco foram compostas em parceria, entre elas duas em francês e duas em inglês. As letras discorrem sobre sentimentos, temas tão universais que a melhor maneira de explicar é recomendar que se aperte o play e sinta.

O show tem previsão para começar as 20h, no Sesc Morada dos Bais que fica na Avenida Noroeste, 5140 - Centro.