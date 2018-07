Biblioteca Isaias Paim abre inscrições para 'Oficinas de Férias'

As oficinas são uma oportunidade de atividade para as crianças durante as férias

A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim está com inscrições abertas para 'Oficinas de Férias', de 17 a 19 de julho, das 8h às 12h em Campo Grande.

Durante a oficina, os participantes irão brincar com atividades relacionadas a cultura popular, lendas, diálogo, brincadeiras, danças, folclore e as ladainhas de roda, proporcionando um resgate da ludicidade.

As oficinas são uma oportunidade de atividade para as crianças durante as férias. O destque será a contação de histórias do projeto de Férias na Biblioteca, com temas sobre as manifestações populares brasileiras.

Os ministrantes serão Ciro Ferreira, graduado em Artes cênicas pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), com o projeto de coar fubá – construção de história e construção de brinquedo, e Rosilda Figueiredo, graduada em Artes Cênicas, com atividades de brincadeiras populares.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas presencialmente. O local fica no 2º andar do Memorial da Cultura e Cidadania (avenida Fernando Corrêa da Costa, n. 559, centro), ou pelo telefone (67) 3316-9161.