Bill Paxton, conhecido por papeis em

O ator norte-americano Bill Paxton, conhecido por seus papeis em sucessos de Hollywood como "Aliens, O Resgate" e "Titanic", morreu aos 61 anos após complicações depois de uma cirurgia, informou sua família em comunicado neste domingo.

Paxton, que apareceu em dezenas de filmes durante mais de quatro décadas, recentemente estrelou a série de TV da HBO "Big Love", sobre uma família poligâmica mórmon, e atuou ao lado de Tom Cruise no filme "No Limite do Amanhã".

Por seu papel em "Apollo 13 – Do Desastre ao Triunfo", Paxton recebeu o Prêmio do Sindicato dos Atores de Melhor Elenco em 1996.

Ele foi indicado a três Globos de Ouro na categoria Melhor Ator por seu trabalho em "Big Love" e na minissérie dos anos 1990 "Guerra de Mentiras".

Não foi imediatamente divulgado qual cirurgia Paxton, nascido no Texas, havia realizado.

"É com nossos corações pesados que compartilhamos a notícia que Bill Paxton faleceu por complicações após uma cirurgia", disse um representante da família em comunicado.

"A paixão de Bill pelas artes foi sentida por todos que o conheceram e sua energia era inegável".

Paxton deixa a esposa, Louise Newberry, e dois filhos, James e Lydia.