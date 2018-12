Com um trabalho de quase dois anos, ouvindo cerca de 70 pessoas que conviveram com uma das figuras mais expressivas da história da política em Mato Grosso do Sul, o jornalista Oscar Ramos Gaspar, lança na próxima sexta-feira (7), o livro “Nelson Trad, Uma Vida Pra Valer”, a biografia do ex-deputado que morreu há sete anos.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Oscar conta que a história do ex-parlamentar se confunde com a própria criação de Mato Grosso do Sul. “A história dele é um pouco a história do estado e, mais que isso, um pouco também da transformação do direito porque ele foi um grande criminalista”, disse.

Ainda que se diga “privilegiado” por ter privado de longas conversas com Nelson Trad, o autor afirma que só teve a dimensão real de sua personalidade a partir quando passou a tecer as dezenas de depoimentos que resultaram no livro.

Ao longo das 270 páginas do livro, Oscar Ramos Gaspar refaz a trajetória de Nelson Trad, resgatando o estudante libertário e combativo, a precoce e promissora carreira política truncada pela ditadura militar que lhe cassou o mandato de vice-prefeito e suspendeu seus direitos políticos por uma década.

A paixão de Nelson Trad pelo futebol, o resgate de seus direitos políticos com a Anistia e, a partir daí, a retomada de sua carreira política, sempre fiel ao trabalhismo getulista, são aspectos abordados na biografia, que projeta ainda sua cultura notável e o senso de humor que, às vezes, beirava a mordacidade, como diz o biógrafo.

Ao afirmar que não tem a pretensão de esgotar em um único livro a “história extraordinária” de Nelson Trad, Oscar diz que procurou com o livro oferecer uma pequena contribuição para a história contemporânea de Mato Grosso do Sul.

Serviço

Evento: Lançamento do livro “Nelson Trad, Uma Vida Pra Valer”

Local: Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo – Palácio Popular da Cultura

Data: 7 de dezembro de 2018

Hora: 18h30