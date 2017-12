Um menino, de 11 anos, foi atropelado por uma carreta bitrem quando seguia para a escola na manhã desta terça-feira (5) em Dourados – a 229 km de Campo Grande.

De acordo com o Dourados Agora, a carreta Volvo bitrem com placas de Dourados, fez uma conversão quando bateu no meio fio e atingiu a criança que estava indo à escola.

A carreta passou por cima da bicicleta do garoto, ele sofreu cortes profundos nas pernas. Conforme testemunhas, o condutor não viu o menino, pois estava em um ponto “cego” durante a manobra.

A criança foi atendida pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e encaminhada, consciente, ao Hospital da Vida.