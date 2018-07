Na tarde da terça-feira (17), foram condenados 23 ativistas conhecidos como "Black Blocs", que realizaram atos violentos em protestos nos anos de 2013 e 2014, no Rio de Janeiro.

O Tribunal de Justiça do Rio determinou aos condenados prisão em regime fechado. A pena da maioria dos acusados é de sete anos, pelos crimes de formação de quadrilha e corrupção de menores.

Na sentença, o juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal, não chegou a decretar prisão preventiva dos condenados, que poderão responder em liberdade até que os recursos sejam julgados. Porém, o juiz manteve as medidas cautelares já estipuladas.

Entre os condenados, estão Elisa Quadros Pinto Sanzi, conhecida como "Sininho", Caio Silva de Souza e Fábio Raposo, já condenados e atualmente respondendo em liberdade pela morte do cinegrafista Santiago Andrade, da emissora Bandeirantes, em 2014.

De acordo com denúncia do Ministério Público do Rio, os acusados, comandados por Elisa, se reuniram com o objetivo de incendiar o prédio da Câmara Municipal, na ocupação conhecida como Ocupa Câmara, em agosto de 2013.