Black Friday deve movimentar mais de R$ 100 milhões em Campo Grande

Com descontos que podem chegar a 90%, este ano a Black Friday deve movimentar aproximadamente R$ 114 milhões na Capital. É o que aponta a pesquisa do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS (IPF-MS), realizada entre 18 e 31 de outubro, com margem de erro de 5% e nível de confiança de 95%.

De acordo com o levantamento, a super promoção a partir do dia 24 de novembro, deve ter adesão de mais de 40% da população economicamente ativa em Campo Grande.

“É um evento preliminar que tende a impulsionar as vendas de natal, por isso é necessário que os descontos sejam reais e haja estratégia de exposição dos produtos promocionais com a devida sinalização, além, é claro, do atendimento de qualidade”, observa o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

Conforme a pesquisa, 44,49% dos pesquisados pretendem realizar compras durante o Black Friday, desses 54,05% tenderão a comprar nas lojas do Centro, 32,43% nas lojas dos Shoppings e 11,71% na Internet. Percebe-se a partir dessas informações que as compras em lojas físicas sobressairão as aquisições virtuais.

Os eletrônicos de uma forma geral lideram o ranking das prioridades a serem compradas durante o evento (24,58%), seguidos pelos celulares (17,80%), roupas (16,10%) e eletrodomésticos (16,10%). Dentre os eletrodomésticos os destaques couberam: a geladeira e fogão. No que se referem aos eletrônicos: televisão e computador. Acerca dos móveis: cama e sofá.

A movimentação estimada considera que, diferentemente das datas comemorativas marcadas por presentes de R$ 50,00 a R$200,00 em sua a maioria, o Black Friday obtém dinamismo com itens considerados de maior preço, como no caso de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, cujo gasto médio será de R$793,18.

Pretendem participar do Black Friday de Campo Grande em novembro, 54,84% das empresas pesquisadas da região central e dos Shoppings: Pátio Central, Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês. A partir do qual serão concedidos descontos que poderão chegar a 90%.

Tradicionalmente, o Black Friday ocorre no último final de semana de novembro e as lojas físicas possuem horários especiais de funcionamento.