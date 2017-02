Blitz educativa abre Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Estadual

Teve início na manhã desta sexta-feira (24) a Operação Carnaval da do 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Estadual, que fiscalizará mais de 15 mil quilômetros de rodovias estaduais até às 18 horas de quarta-feira de cinzas (1º).

Para abrir a operação policiais e os alunos do Projeto Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (Cematran), realizaram na rodovia MS-080, abordagens educativas, com a distribuição de panfletos com informações importantes para os usuários das vias. Com o objetivo de sensibilizar os condutores a utilizarem o cinto de segurança, a não exagerarem na bebida e a dirigirem de acordo com a velocidade permitida.

De acordo com o comandante do 14º Batalhão, coronel Hélio Gauto, as ações foram intensificadas nas 10 Bases Operacionais, além da sede da Policia Militar Rodoviária, de forma a prevenir a ocorrência de acidentes de trânsito, garantir uma viagem tranquila e segura aos usuários da via, bem como a fiscalização e repressão às violações às leis de trânsito como o excesso de velocidade e embriaguez ao volante, com o auxílio de equipamentos como radar móvel e etilômetro. “O policiamento também estará voltado ao combate aos ilícitos, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros”, destacou o comandante.

Nesta edição da operação todo o efetivo foi empregado no policiamento, principalmente nas regiões que recebem uma alta concentração de público nessa época. As rodovias estaduais na região de Corumbá, Jardim, Bonito, Fátima do Sul, Rio Verde e Paranaíba terão uma atenção especial devido ao grande aumento de fluxo de veículos na época de Carnaval. A Polícia Militar Rodoviária está à disposição da população, 24 horas.