Boas atitudes garantem viagem segura durante feriado

Nesta semana do mês de outubro celebramos a Criação do Estado de Mato Grosso do Sul e o dia de Nossa Senhora Aparecida com um feriado prolongado que proporciona momentos de descanso.

Muitas pessoas também aproveitam esse tempo para pegar a estrada e visitar outros municípios. E como é de praxe, esses feriados aumentam muito o movimento das rodovias do país. Visando contribuir com a viagem tranquila e segura, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) listou algumas dicas para quem pretende viajar: