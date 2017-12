Boas Fetas - PM de Anaurilândia apreende condutor sem CNH

A Polícia Militar de Anaurilândia em cumprimento às ações da Operação "Boas Festas" realizou a abordagem do veículo VW GOL com placas de Nova Andradina, na noite da última quinta - feira (21) sendo solicitado os documentos de porte obrigatório ao condutor, quando este respondeu não estar portando e que os documentos estavam em sua residência.

Após checagem no sistema SIGO foi verificado que o veículo estava com licenciamento vencido desde do ano de 2015. Questionado sobre sua CNH o mesmo informou que também não possui.

Desta forma os policiais assim foram tomadas as medidas referentes ao CTB e o veículo foi removido ao pátio CIRETRAN local.