Boi em pé interestadual terá 7% de imposto

Uma reunião entre o governo estadual, a FAMASUL e a ACRISSUL que aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (21), na governadoria definiu o valor do imposto para a venda do "boi em pé", ou seja, vivo para outros estados.

A medida reduziu a alíquota de 12% para 7%, o que representa um novo incremento a pecuária estadual, bastante abalada pela crise do JBS. A nova alíquota valerá por três meses e passa a valer a partir de 1º de julho, e permitirá que fazendeiros comercializem seus rebanhos para outros estados com menos custos , até que o risco de calote do JBS diminua e outras plantas de abate sejam reabertas.

O secretário de Estado de Fazenda, Márcio Monteiro explica que esta é uma medida em função da crise no setor. "O governador autorizou e fizemos uma redução no ICMS por três mês para garantir a comercialização desse gado. Isso garante a receita ao Estado e o produtor consegue dar escoamento", destaca o secretário.