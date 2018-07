Bolsa Família é reajustado em 5,67%

A partir deste mês de julho, o valor do benefício médio do Bolsa Família será reajustado em 5,67% e, em Mato Grosso do Sul, o incremento representa uma suplementação prevista de R$ 1,2 milhão a mais, por mês, na folha de pagamento do programa. Até o fim de 2018, o reajuste destinará cerca de RS 7,2 milhões a mais às famílias beneficiárias.

No mês anterior, o programa destinou R$ 20,8 milhões às mais de 123.5 mil famílias do estado que recebem o benefício. O valor médio em Mato Grosso do Sul do benefício pago é de R$ 168,76 , sendo que aproximadamente 15,6% da população é beneficiária do Bolsa Família.

Em Campo Grande, o programa atende 27.2 mil famílias (9,8%) e o incremento terá impacto de R$ 265,8 mil ao mês. Até o fim deste ano, serão mais R$ 1,5 milhão repassados aos beneficiários da capital.

O reajuste nos valores pagos pelo programa foi anunciado no dia 30 de abril e o impacto estimado é de R$ 684 milhões no país. Esse é o segundo aumento concedido durante a gestão do presidente Michel Temer. O primeiro foi anunciado em junho de 2016 e aumentou em 12,5% o valor do benefício médio.

Para o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, o reajuste superior à inflação mantém o poder de compra dos alimentos. “Concedemos o reajuste graças às medidas de gestão e governança nos programas sociais, principalmente com a revisão dos benefícios do INSS. Esses procedimentos nos permitiram focalizar melhor o programa e também zerar a fila”, destaca.

Futuro na Mão

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) lançou o programa Futuro na Mão, para complementar a assistência prestada às famílias que vivem em situação e pobreza e extrema pobreza. A iniciativa visa ministrar oficinas de Educação Financeira às beneficiárias do Bolsa Família, com o intuito de melhorar a gestão doméstica e garantir a autonomia das famílias. A expectativa é atender 200 mil mulheres até o ano que vem.

Para isso, o Futuro na Mão iniciou o treinamento de técnicos indicados pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), responsáveis por disseminar a informação entre as beneficiárias do Bolsa Família. O primeiro ciclo, em São Paulo (SP), capacitou 120 técnicos de 51 municípios do Estado. Para os próximos meses, estão previstas rodadas de treinamento em todas as regiões do Brasil para ministrar oficinas a 1,2 mil técnicos da Assistência Social.