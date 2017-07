Bolsonaro chega hoje à noite em Campo Grande

O deputado participará do evento comemorativo da Retirada da Laguna, que acontece em Nioaque

O deputado federal, Jair Bolsonaro (PSC), chega nessa quarta-feira (12) em Mato Grosso do Sul. A chegada está prevista para acontecer às 20h no Aeroporto Internacional de Campo Grande.

A passagem de Bolsonaro pela Cidade Morena será rápida, pois às 22h ele tem agenda na praça central de Sidrolândia – a 65 km da Capital. Na quinta-feira o deputado participará do evento comemorativo da Retirada da Laguna, um dos principais episódios da guerra do Paraguai, que acontece em Nioaque.

Desde a última quinta-feira (6), as adesivagens com o nome do pré-candidato para presidente começaram na Capital.