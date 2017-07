Bolsonaro participa de encenação da Retirada da Laguna em Nioaque

O deputado federal e presidenciavel, Jair Bolsonaro (PSC) estará em Mato Grosso do Sul esta semana. Bolsonaro participará do evento comemorativo da Retirada da Laguna, um dos principais episódios da guerra do Paraguai, em Nioaque na próxima quinta-feira (13).

Para Coronel David, a presença do deputado federal também será uma oportunidade de reforçar a sua candidatura à presidência da República, em 2018. “Bolsonaro representa a renovação na política brasileira, pois ele é uma pessoa de pulso firme e intolerante em relação a corrupção. As pessoas estão cansadas de políticos com falsas promessas, isso prova o crescimento do Bolsonaro nas pesquisas para presidente”, declarou o parlamentar.

Desde aa última quinta-feira (6), as adesivagens com o nome do pré-candidato para presidente começaram na Capital.