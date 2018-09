O candidato à presidência da República, deputado federal Jair Bolsonar (PSL), usou sua conta do Twitter nesta sexta-feira (7), para dizer que está bem. O presidenciável sofreu um atentado na última quinta-feira (6), após ser atingido por um golpe de faca no abdômen.

"Estou bem e me recuperando", publicou o candidato. Na sequência, em outro tweet, Bolsonaro agradeu à família e aos médicos.

De acordo com o G1 SP, Bolsonaro foi internado na manhã de hoje no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava na Santa Casa de Juiz de Fora desde ontem, contudo, foi transferido para o centro médico da capital paulista.

A transferência ocorreu após os médicos avaliarem o estado de saúde do candidato como "extremamente estável". A cúpula do Einstein considerou que a transferência correu bem.

Ainda conforme o site de notícias, os principais riscos que serão monitorados são o de pneumonia porque o candidato ficou muito tempo em choque e perdeu cerca de dois litros de sangue, e o de infecção devido ao vazamento de massa fecal na cavidade abdominal.

Conforme o G1 SP, o período de internação é de sete a dez dias. No entanto, Bolsonaro deverá retomar as atividades em 20 dias. Um boletim médico sobre a situação do candidato foi divulgada e informou que ele está em boas condições clínicas.