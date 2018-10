Utilizada pela Petrobras na mineração e sondagem do solo para a prospecção de petróleo na região

Na tarde do último domingo em Fátima do Sul, uma bomba foi detonada pela Polícia Civil, a Força Tática e o Bope (Batalhão de Operações Especiais.

O objeto foi encontrado na linha do Proteirito, na cidade, próximo à divisa com Vincentina. Conforme o site de notícias MS NEWS já tem vários anos que os moradores vem encontrando artefatos explosivos na região. A bomba havia sido utilizada pela Petrobras na mineração e sondagem do solo para a prospecção de petróleo na região, cerca 40 anos atrás.

Orientações

Acionar a polícia e de forma alguma manusear os artefatos, vez que o material é extremamente sensível e sujeito à detonação de forma repentina. Em casos como esse, deve-se comunicar imediatamente a Polícia Militar mais próxima, ou o Bope, que é o responsável por resolver este tipo de ocorrência em todo o estado de Mato Grosso do Sul. O acionamento do batalhão pode ser realizado pelos telefones 190, 193 ou (67) 3357-4800.