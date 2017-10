Bombardeiros dos EUA realizam novas manobras na península coreana

A última vez que os EUA enviaram estes bombardeiros foi em setembro, no meio de uma troca de acusações entre o presidente Donald Trump e Kim Jong-un.

Dois bombardeiros estratégicos B-1B americanos realizaram manobras na península coreana, o que supõe uma nova mostra de força dos Estados Unidos diante da Coreia do Norte, na persistente escalada de tensão entre os dois países.

Os bombardeiros realizaram simulações de bombardeio sobre alvos terrestres com dois caças F-15 das forças aéreas sul-coreanas, de acordo com informações passadas nesta quarta-feira, à Agência Efe, um porta-voz do Ministério da Defesa sul-coreano.

As aeronaves americanas entraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) sul-coreana às 20h50 (horário local, 8h50 de Brasília, na terça-feira) e executaram uma série de exercícios sobre o Mar do Japão (chamado "Mar do Leste" nas duas Coreias).

Os dois bombardeiros e os duas caças sobrevoaram depois território sul-coreano e realizaram outra rodada de simulações sobre o Mar Amarelo ("Mar do Oeste" nas duas Coreias).

Os B-1B americanos deixaram a ADIZ sul-coreana por volta das 23h30 (horário local, 11h30 de Brasília, na terça-feira) antes de retornar para sua base, na ilha de Guam, segundo detalhou o porta-voz do ministério sul-coreano, explicando que se tratava de um "exercício regular" com motivações "dissuasivas".

Enquanto isso, a Força Aérea dos Estados Unidos publicou posteriormente um comunicado onde detalhou que os bombardeiros estratégicos também realizaram manobras noturnas com caças do exército japonês.

É a primeira vez que os B-1B realizam exercícios combinados durante a noite com seus dois aliados asiáticos, segundo o texto.

"Esta é uma clara demonstração de nossa capacidade para realizar operações em curso com todos os nossos aliados", explicou o comandante Patrick Applegate no comunicado.

O Pentágono enviou várias vezes este ano os B-1B para a península coreana, em resposta aos seguidos testes armamentísticos de Pyongyang, que juntamente com as duras trocas de provocações entre os países, aumentou a tensão na região até níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950-1953).

A última vez que os EUA enviaram estes bombardeiros foi no dia 23 de setembro, no meio de uma troca de acusações entre o presidente Donald Trump, que ameaçou na ONU, destruir a Coreia do Norte, e seu líder Kim Jong-un.