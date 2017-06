Bombeiro morto em acidente estava há 20 anos em corporação de Três Lagoas

O militar, Luiz Antônio de Souza, morto em um acidente na manhã desta segunda-feira (5) era sargento do 5° Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas – a 329 km de Campo Grande. O militar fazia parte da Corporação três-lagoense há 20 anos, o carro que a vítima conduzia bateu de frente com uma camionete na BR-262 próximo a Ribas do Rio Pardo.

Souza ainda foi resgatado com vida até a Santa Casa de Campo Grande. O helicóptero da Sejusp (Secretaria de Segurança Pública do Estado) foi usado no transporte da vítima até o hospital. O sargento passou por cirurgia, mas morreu logo depois devido ama parada cardiorrespiratória.

De acordo com o site JP News, o comandante geral do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel, Leandro Arruda, lamentou a morte do colega de trabalho. “Era um dos funcionários mais antigos de atuação no município e é muito triste para toda a Corporação este fato”, disse em entrevista ao JPNews.

20 anos de corporação

Luiz Antônio atuava no Corpo de Bombeiros há quase 20 anos. O corpo do militar deverá ser transladado para Três Lagoas ainda hoje, ainda não há informações sobre o local do velório.

O sargento viajava acompanhado de sua esposa que sofreu fratura no braço e foi encaminhada ao hospital de Ribas do Rio Pardo. A irmã dela também estava no veículo, mas sofreu ferimentos leves. A sogra de Luiz viajava com ele morreu no local do acidente.

Leandro Arruda informou que as duas mulheres estão sendo encaminhada à Três Lagoas por uma equipe da Corporação. Um quarto passageiro, que seria primo do sargento, continua internado na Santa Casa.

A colisão

Uma colisão entre dois carros deixou duas pessoas mortas e cinco feridas na BR-262 próximo a Ribas do Rio Pardo, na manhã desta segunda-feira (5). De acordo com informações preliminares, uma camionete, L200 Triton - Mitsubishi, teria feito uma ultrapassagem indevida invadindo a pista contrária e colidindo de frente com um HB20.

As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo helicóptero da Polícia Militar. Uma mulher morreu ainda no local do acidente e um sargento do Corpo de Bombeiros foi resgatado em estado grave e acabou morrendo na Santa Casa de Campo Grande.