Bombeiro morto em acidente será enterrado em Três Lagoas

O sepultamento do sargento Luiz Antônio de Souza, que morreu após sofrer um grave acidente na BR-262, na manha de segunda-feira (5), deverá ocorrer na tarde desta terça-feira (6), a partir das 13h.

Segundo o site JP News, o enterro que estava previsto para acontecer no período da manhã , porém, familiares e amidos decidiram estender o velório para render homenagens ao militar.

O velório está acontecendo em uma funerária de Três Lagoas desde a madrugada desta terça. Diversas autoridades também se despedem do militar, que por 220 anos fez parte do Corpo de Bombeiros. Luis era um dos coordenadores do projeto mirim “Bombeiros do Amanhã”, voltado para crianças e adolescentes.



O corpo de Luiz deve ser levado em um cortejo até o cemitério municipal onde será enterrado, um caminhão do Corpo de Bombeiros deve fazer o translado do caixão.

O Acidente

Luiz Antônio morreu após um grave acidente na BR-262, quando o carro que conduzia bateu de frente com uma caminhonete, na segunda-feira (5), próximo ao município Ribas do Rio Pardo. A sogra dele estava como passageira e morreu no local do acidente. O corpo dela também é velado na funerária e o sepultamento deverá ocorrer no mesmo horário, segundo familiares.

O sargento foi resgatado do local por um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do estado (Sejusp) e encaminhado para a Santa Casa, em Campo Grande.

No entanto, sofreu parada cardiorrespiratória depois de passar por uma cirurgia e faleceu. Quatro pessoas estavam no veículo como passageiros. A esposa de Luiz Antônio sofreu uma fratura no braço e passa bem. A cunhada e um primo também estavam no carro e tiveram ferimentos leves.