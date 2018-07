Homem esfaqueado e bebê engasgado são atendidos ao mesmo tempo

O Corpo de Bombeiros socorreu na noite desta quarta-feira (18), um homem esfaqueado e um bebê que estava engasgado, ao mesmo tempo. Os dois atendimentos foram atendidos simultaneamente, no mesmo endereço, na avenida Ivinhema, próximo à Praça da Fogueira, em Nova Andradina.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta das 19h50, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi solicitada para atender um caso de esfaqueamento. Após um desentendimento, Jeferson Ribeiro de Carvalho, 20 anos, esfaqueou Jailson Gonçalves Borges, 24 anos, na região do tórax. Após o crime, o autor fugiu do local tomando rumo ignorado.

Os soldados do Corpo de Bombeiros foram ao local e prestou os primeiros socorros à vítima que, em seguida, seria encaminhada para o Hospital Regional (HR) Francisco Dantas Maniçoba, onde receberia atendimento médico.

Bebê engasgado

No momento que Jailson, era colocado na viatura, um casal em um veículo chegou ao local trazendo um recém-nascido, que estava com obstrução das vias aéreas, sem conseguir respirar. Além do casal, a mãe do recém-nascido também estava no carro.

Segundo informações do Nova News, o casal disse que estavam em uma igreja localizada naquela região, quando a mãe percebeu que a criança não respirava. O casal então colocou a mãe e o bebê dentro do carro e todos seguiam em direção ao HR. Porém, ao passar pela avenida Ivinhema, eles perceberam a presença dos bombeiros e pediram ajuda.

Um dos militares permaneceu dentro da viatura cuidando do homem esfaqueado, enquanto o outro fez os primeiros atendimentos para desobstruir as vias aéreas do bebê. Após a situação estar sob controle, a viatura, com a vítima do esfaqueamento, o bebê e também a mãe da criança seguiu para o HR, onde eles receberam os devidos atendimentos. A Polícia Militar também esteve no local.

Foto: Reprodução Nova News / Márcio Rogério