Bombeiros atendem vazamento de gás e orientam moradora

Os militares orientaram a moradora quanto as condiçõs de instalação do gás de cozinha

O Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada desta sexta-feira (29), após uma moradora informar que havia vazamento de gás em sua casa no bairro Popular Velha em Corumbá.

Quando os militares chegaram ao local, verificaram que as instalações do gás estavam em péssimas condições. Eles removeram o vasilhame de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e desconetaram a válvula do registro do gás, que estava danificada.

Após feita a ventilação no interior da casa, os bombeiros orientaram a moradora sobre a manutenção, troca do registro e também troca da mangueira do botijão de gás, estes equipamentos possuem prazo de validade.

Orientação

O Corpo de Bombeiros recomenda à população a utilizar um regulador de gás certificado – onde deve constar a gravação do código NBR 8473 do INMETRO e data de validade.

A troca do regulador vencido pode ajudar a economizar cerca de 30% do gás, pois o instrumento vencido não consegue retirar todo o gás do botijão, ou seja, o consumidor gasta mais, já que devolve o botijão ainda com certa quantidade de gás.