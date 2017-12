Um tamanduá-mirim foi capturado na manhã desta quarta-feira (20) pelo Corpo de Bombeiros de Corumbá no quintal de uma residência da “Cidade Branca”

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, o animal não apresentava nenhum ferimento e, após ser capturado, foi solto em uma área de proteção ambiental, distante do perímetro urbano de Corumbá e Ladário.